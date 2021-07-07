Вертоліт з українцями впав у Польщі — оприлюднене відео інциденту

У Польщі упав вертоліт з українцями, фото: RMF24

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Ракурс

У Польщі впав вертоліт, на борту якого перебували троє осіб — усі українці.

Інцидент стався вчора, 6 липня, вранці. Про це повідомляє видання RMF24.

Приватний вертоліт упав в озеро Талти Вармінсько-Мазурського воєводства, розташованого на північному сході країни.

В результаті до лікарень потрапили три особи:

мати та її 17-річна донька — громадянки України;

пілот вертольота — українець з польським громадянством.

Наразі усі постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає.

За словами очевидців, проблеми з двигуном у вертольота розпочалися невдовзі після старту. Після падіння він повністю затонув, а постраждалих врятували місцеві жителі на моторному човні.

Прокуратура наразі встановлює обставини цього інциденту. Через стан здоров’я постраждалих наразі ще не допитали.

Пізно ввечері 6 липня вертоліт дістали з озера — він перебував на глибині 13 м.

Нагадаємо, у січні на Київщині розбився цивільний вертоліт.

Джерело: RMF24