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Петро Порошенко взяв участь у встановленні першої таблички з назвою селища Нью-Йорк, фото: Петро Порошенко

Порошенко у Нью-Йорку — місцева влада побачила порушення законодавства

7 лип 2021, 21:26
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Петро Порошенко, п’ятий президент України, вчора, 6 липня, відвідав селище Нью-Йорк Донецької області, якому Верховна Рада нещодавно повернула історичну назву. Там Порошенко, зокрема, взяв участь у встановленні першої таблички з новою назвою населеного пункту.

Місцева влада вважає, що цю табличку було прикріплено незаконно. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці у Фейсбук Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

6 липня 2021 року у місці розташування дорожнього знаку «Початок населеного пункту» з назвою населеного пункту «Новгородське» було незаконно прикріплено табличку «Нью-Йорк», — зазначається в повідомленні.

Петро Порошенко взяв участь у встановленні першої таблички з назвою селища Нью-Йорк, фото: Петро Порошенко

В адміністрації наголошують, що місцева влада підтримує повернення населеному пункту історичної назви, проте зауважують, що на законодавчому рівні діє певний порядок встановлення дорожніх знаків:

  • у пункті 10.1.2 ДСТУ 4100−2014 «Знаки дорожні» вказано, що встановлення дорожніх знаків без узгодження з підрозділами МВС України заборонено;
  • відповідно до вимог закону «Про автомобільні дороги» управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Таким чином, в діях самовільного встановлення знаку «Початок населеного пункту» можливо вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч. 1 ст. 139 та ч. 2 ст. 140 КупАП, — наголошують у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.

Джерело: Ракурс


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