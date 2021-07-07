Петро Порошенко взяв участь у встановленні першої таблички з назвою селища Нью-Йорк, фото: Петро Порошенко

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Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, вчора, 6 липня, відвідав селище Нью-Йорк Донецької області, якому Верховна Рада нещодавно повернула історичну назву. Там Порошенко, зокрема, взяв участь у встановленні першої таблички з новою назвою населеного пункту.

Місцева влада вважає, що цю табличку було прикріплено незаконно. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці у Фейсбук Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

6 липня 2021 року у місці розташування дорожнього знаку «Початок населеного пункту» з назвою населеного пункту «Новгородське» було незаконно прикріплено табличку «Нью-Йорк», — зазначається в повідомленні.

В адміністрації наголошують, що місцева влада підтримує повернення населеному пункту історичної назви, проте зауважують, що на законодавчому рівні діє певний порядок встановлення дорожніх знаків:

у пункті 10.1.2 ДСТУ 4100−2014 «Знаки дорожні» вказано, що встановлення дорожніх знаків без узгодження з підрозділами МВС України заборонено;

відповідно до вимог закону «Про автомобільні дороги» управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.