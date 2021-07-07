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Ракурс
Петр Порошенко принял участие в установлении первой таблички с названием поселка Нью-Йорк, фото: Петр Порошенко

Порошенко в Нью-Йорке — местные власти увидели нарушение законодательства

7 июл 2021, 21:26
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, вчера, 6 июля, посетил поселок Нью-Йорк Донецкой области, которому Верховная Рада недавно вернула историческое название. Там Порошенко, в частности, принял участие в установлении первой таблички с новым названием населенного пункта.

Местные власти считают, что эта табличка была прикреплена незаконно. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице в Фейсбук Торецкой городской военно-гражданской администрации.

6 июля 2021 года в месте расположения дорожного знака «Начало населенного пункта» с названием населенного пункта «Новгородское» была незаконно прикреплена табличка «Нью-Йорк», — отмечается в сообщении.

Петр Порошенко принял участие в установлении первой таблички с названием поселка Нью-Йорк, фото: Петр Порошенко

В администрации отмечают, что местные власти поддерживают возвращение населенному пункту исторического названия, однако отмечают, что на законодательном уровне действует определенный порядок установления дорожных знаков:

  • в пункте 10.1.2 ДСТУ 4100−2014 «Знаки дорожные» указано, что установка дорожных знаков без согласования с подразделениями МВД Украины запрещена;
  • в соответствии с требованиями закона «Об автомобильных дорогах» управления функционированием и развитием улиц и дорог городов и других населенных пунктов осуществляется соответствующими органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся.

Таким образом, в действиях самовольной установки знака «Начало населенного пункта» возможно усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 139 и ч. 2 ст. 140 КУоАП, — подчеркивают в Торецкой городской военно-гражданской администрации.

Источник: Ракурс


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