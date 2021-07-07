Петр Порошенко принял участие в установлении первой таблички с названием поселка Нью-Йорк, фото: Петр Порошенко

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, вчера, 6 июля, посетил поселок Нью-Йорк Донецкой области, которому Верховная Рада недавно вернула историческое название. Там Порошенко, в частности, принял участие в установлении первой таблички с новым названием населенного пункта.

Местные власти считают, что эта табличка была прикреплена незаконно. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице в Фейсбук Торецкой городской военно-гражданской администрации.

6 июля 2021 года в месте расположения дорожного знака «Начало населенного пункта» с названием населенного пункта «Новгородское» была незаконно прикреплена табличка «Нью-Йорк», — отмечается в сообщении.

В администрации отмечают, что местные власти поддерживают возвращение населенному пункту исторического названия, однако отмечают, что на законодательном уровне действует определенный порядок установления дорожных знаков:

в пункте 10.1.2 ДСТУ 4100−2014 «Знаки дорожные» указано, что установка дорожных знаков без согласования с подразделениями МВД Украины запрещена;

в соответствии с требованиями закона «Об автомобильных дорогах» управления функционированием и развитием улиц и дорог городов и других населенных пунктов осуществляется соответствующими органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся.