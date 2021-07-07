День семьи отмечают 8 июля

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8 июля в Украине ежегодно отмечается День семьи.

Это относительно молодой праздник, введенный в 2011 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Семья — это родные, близкие люди, которые помогают в сложных ситуациях, дарят тепло. Члены семьи связаны между собой не только общностью быта, но и взаимной моральной ответственностью. Для детей семья — это своеобразная среда, в которой у ребенка складываются условия психического, физического, интеллектуального и эмоционального развития.

Также 8 июля отмечают День бодиарта — живописи на обнаженном или почти обнаженном живом человеческом теле.

По словам основателя и промоутера этого праздника нью-йоркского художника Энди Голуба, искусство бодиарта — это трехмерное произведение искусства, форма самовыражения и принятия тела, которую невозможно зафиксировать на двухмерном полотне. В отличие от каменной статуи, бодиарт создает уникальную, живую и подвижную картину, которая не может быть выражена в камне.

Православная церковь в этот день отмечает День Петра и Февронии — супругов-чудотворцев, которые жили в XII в. Они считаются покровителями семейного очага и хранителями супружеской любви. Этот православный праздник аналогичен католическому Дню Святого Валентина.

Народные приметы: