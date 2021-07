Трамп подает в суд на Google, Facebook и Twitter

Дональд Трамп, бывший президент США, подает в суд на компании Google, Facebook и Twitter, на интеренет-сервисах которых были заблокированы его аккаунты.

Трамп заявил об этом сегодня, 7 июля, выступая в городе Бедминстер, сообщает издание NBC News.

Трамп утверждает, что приостановка работы его аккаунтов в социальных сетях является нарушением гарантий Первой поправки к Конституции США, которая запрещает властям вводить ряд типов ограничений свобод граждан, в частности ограничений свободы слова.

Трамп считает, что ведущие технологические компании функционируют как инструменты федеральной власти, а не как частные компании.

Трамп подает этот иск как коллективный, а не просто от своего имени, утверждая, что платформы социальных медиа не должны вводить ограничений для других пользователей, придерживающихся консервативных взглядов.

#BREAKING!



Trump announces class action lawsuits against Facebook, Twitter, and Google with their respective CEO’s pic.twitter.com/HpfPTOZdoy