Трамп подает в суд на Google, Facebook и Twitter

Дональда Трампа заблокировали в соцсетях

https://racurs.ua/n157122-tramp-podaet-v-sud-na-google-facebook-i-twitter.html

Ракурс

Дональд Трамп, бывший президент США, подает в суд на компании Google, Facebook и Twitter, на интеренет-сервисах которых были заблокированы его аккаунты.

Трамп заявил об этом сегодня, 7 июля, выступая в городе Бедминстер, сообщает издание NBC News.

Сегодня вместе с America First Policy Institute я подаю большой коллективный иск против технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров, — заявил Трамп.

Трамп утверждает, что приостановка работы его аккаунтов в социальных сетях является нарушением гарантий Первой поправки к Конституции США, которая запрещает властям вводить ряд типов ограничений свобод граждан, в частности ограничений свободы слова.

Трамп считает, что ведущие технологические компании функционируют как инструменты федеральной власти, а не как частные компании.

Отцы-основатели вписали это право в первую поправку к нашей Конституции, поскольку знали, что свобода слова имеет важное значение для предотвращения … ужаса, — заявил Трамп.

Трамп подает этот иск как коллективный, а не просто от своего имени, утверждая, что платформы социальных медиа не должны вводить ограничений для других пользователей, придерживающихся консервативных взглядов.

#BREAKING!



Trump announces class action lawsuits against Facebook, Twitter, and Google with their respective CEO’s pic.twitter.com/HpfPTOZdoy — SCUBA MIKE� (@scuba2024) July 7, 2021

Напомним, Трампа заблокировали в соцсетях после штурма его сторонниками здания Капитолия США в начале января 2021 года.

Источник: NBC News