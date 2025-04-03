The Economist: Трамп сделал самый тяжелый экономический просчет за столетие

https://racurs.ua/n205302-the-economist-tramp-sdelal-samyy-tyajelyy-ekonomicheskiy-proschet-za-stoletie.html

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Британський журнал The Economist жорстко розкритикував рішення Дональда Трампа про введення нових мит на імпорт, назвавши 2 квітня «днем руйнування» (в оригіналі Ruination Day). Видання зазначає, що американський президент «здійснив найсерйозніший, руйнівний та непотрібний економічний прорахунок сучасності».

Якщо ви не помітили, як Америку «грабують, джгуть, гвалтують і обкрадають» країни ближнього та далекого зарубіжжя, або як їй «жорстоко відмовляють у дорозі до процвітання», то вітаємо: у вас міцніший зв’язок з реальністю, ніж у президента Сполучених Штатів, — пише The Economist.

Автори статті посилаються на заяви Трампа, де він виправдовує радикальний розворот у торговельній політиці. На їхню думку, він «несе відверту нісенітницю про найуспішнішу і найшанованішу економіку світу».

Важко сказати, що тривожніше — те, що лідер вільного світу каже такі речі, або те, що він, керований своїми ілюзіями, справді запровадив наймасштабніший розрив у торговельній політиці США за понад сто років, — додає The Economist.

У Мінекономіки відреагували на нові мита Трампа проти України, зазначивши, що ситуація «складна, але не критична».

За словами міністерки економіки, Україна не зіштовхнулася із додатковими тарифами, як Молдова (31%) чи ЄС (20%). Загалом у 2024 році Україна експортувала до США товарів на $874 млн, а загальна сума імпорту зі США склала $3,4 млрд.

Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції — на суму більше 1 млн доларів, — зазначила Свириденко.