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The Economist: Трамп зробив найважчий економічний прорахунок за сторіччя
The Economist: Трамп зробив найважчий економічний прорахунок за сторіччяhttps://racurs.ua/ua/n205302-the-economist-tramp-zrobyv-nayvajchyy-ekonomichnyy-prorahunok-za-storichchya.htmlРакурс
Британський журнал The Economist жорстко розкритикував рішення Дональда Трампа про введення нових мит на імпорт, назвавши 2 квітня «днем руйнування» (в оригіналі Ruination Day). Видання зазначає, що американський президент «здійснив найсерйозніший, руйнівний та непотрібний економічний прорахунок сучасності».
Якщо ви не помітили, як Америку «грабують, джгуть, гвалтують і обкрадають» країни ближнього та далекого зарубіжжя, або як їй «жорстоко відмовляють у дорозі до процвітання», то вітаємо: у вас міцніший зв’язок з реальністю, ніж у президента Сполучених Штатів, — пише The Economist.
Автори статті посилаються на заяви Трампа, де він виправдовує радикальний розворот у торговельній політиці. На їхню думку, він «несе відверту нісенітницю про найуспішнішу і найшанованішу економіку світу».
Важко сказати, що тривожніше — те, що лідер вільного світу каже такі речі, або те, що він, керований своїми ілюзіями, справді запровадив наймасштабніший розрив у торговельній політиці США за понад сто років, — додає The Economist.
У Мінекономіки відреагували на нові мита Трампа проти України, зазначивши, що ситуація «складна, але не критична».
За словами міністерки економіки, Україна не зіштовхнулася із додатковими тарифами, як Молдова (31%) чи ЄС (20%). Загалом у 2024 році Україна експортувала до США товарів на $874 млн, а загальна сума імпорту зі США склала $3,4 млрд.
Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів, з них 65 видів продукції — на суму більше 1 млн доларів, — зазначила Свириденко.
Безлюдні острови поблизу Антарктиди, населені пінгвінами, потрапили під запроваджені Трампом мита, пише Guardian.
Острови Херд і Макдональд є «зовнішніми територіями» Австралії. Вони повністю безлюдні, а востаннє люди відвідували їх майже 10 років тому.
Попри це, острови вказані окремо в тарифному списку для Австралії, яка матиме 10% мита на свої товари. Тарифи викликають здивування, бо на території островів є рибний промисел, але жодних будівель чи людського житла немає.
Як світові фондові ринки відреагували на запровадження мит?
Першим і найвідчутнішим стало падіння цін на нафту, що є сигналом про зростання рецесивних очікувань. Після звернення Трампа, ціна одного барелю нафти марки Brent впала на 4%, до 72$. Тренд до падіння стійкий і ще не завершився. Ринок очікує подальших заяв.
Для нас це частково хороша новина. По-перше, впадуть нафтогазові доходи рф, по-друге — впадуть ціни на нафтопродукти. Це нам допоможе нівелювати ефект від підвищення акцизів на пальне. Але негативним фактором є те, що під час рецесії падають ціни не лише на нафту, а і на сталь та продовольство (хіба що знову буде неврожай).
Таким чином, можна очікувати і на падіння обсягів українського експорту.
Першими удар від мит прийняли на себе азійські фондові біржі. Тільки-но Японії вдалося вивести свій ринок з кризи «втрачених десятиліть», як її економіка зазнала нового удару. Лише за останній тиждень індекс Nikkei 225 впав на 7%.
Корейський індекс KOSPI практично ніяк не відреагував, оскільки ще до цього протягом тижня впав на 4% через введення мит проти корейських авто.
Індекс єврозони вже встиг впасти на 2,8%, оскільки від мит Трампа найбільше постраждають не лише автовиробники ЄС, а і роздрібні групи, що включають у себе компанії з виробництва та продажу одягу, предметів розкоші.
Але найголовніша інтрига — наскільки впаде ринок США.