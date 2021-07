Трамп подає в суд на Google, Facebook і Twitter

Дональд Трамп, колишній президент США, подає в суд на компанії Google, Facebook і Twitter, на інтеренет-сервісах яких були заблоковані його акаунти.

Трамп заявив про це сьогодні, 7 липня, виступаючи в місті Бедмінстер, повідомляє видання NBC News.

Трамп стверджує, що призупинення роботи його акаунтів у соціальних мережах є порушенням гарантій Першої поправки до Конституції США, яка забороняє владі запроваджувати низку типів обмежень свобод громадян, зокрема обмежень щодо свободи слова.

Трамп вважає, що провідні технологічні компанії функціонують як інструменти федеральної влади, а не як приватні компанії.

Трамп подає цей позов як колективний, а не просто від свого імені, стверджуючи, що платформи соціальних медіа не повинні вводити обмежень для інших користувачів, які дотримуються консервативних поглядів.

#BREAKING!



Trump announces class action lawsuits against Facebook, Twitter, and Google with their respective CEO’s pic.twitter.com/HpfPTOZdoy