Трамп подає в суд на Google, Facebook і Twitter

Дональда Трампа заблокували у соцмережах

https://racurs.ua/ua/n157122-tramp-podaie-v-sud-na-google-facebook-i-twitter.html

Ракурс

Дональд Трамп, колишній президент США, подає в суд на компанії Google, Facebook і Twitter, на інтеренет-сервісах яких були заблоковані його акаунти.

Трамп заявив про це сьогодні, 7 липня, виступаючи в місті Бедмінстер, повідомляє видання NBC News.

Сьогодні разом з America First Policy Institute я подаю великий колективний позов проти технологічних гігантів, включаючи Facebook, Google і Twitter, а також їх генеральних директорів, — заявив Трамп.

Трамп стверджує, що призупинення роботи його акаунтів у соціальних мережах є порушенням гарантій Першої поправки до Конституції США, яка забороняє владі запроваджувати низку типів обмежень свобод громадян, зокрема обмежень щодо свободи слова.

Трамп вважає, що провідні технологічні компанії функціонують як інструменти федеральної влади, а не як приватні компанії.

Отці-засновники вписали це право в першу поправку до нашої Конституції, оскільки знали, що свобода слова має важливе значення для запобігання … жаху, — заявив Трамп.

Трамп подає цей позов як колективний, а не просто від свого імені, стверджуючи, що платформи соціальних медіа не повинні вводити обмежень для інших користувачів, які дотримуються консервативних поглядів.

#BREAKING!



Trump announces class action lawsuits against Facebook, Twitter, and Google with their respective CEO’s pic.twitter.com/HpfPTOZdoy — SCUBA MIKE� (@scuba2024) July 7, 2021

Нагадаємо, Трампа заблокували у соцмережах після штурму його прихильниками будівлі Капітолію США на початку січня 2021 року.

Джерело: NBC News