Статки найбагатших людей світу впали на 208 млрд дол. унаслідок тарифів Трампа: хто втратив найбільше

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Загальні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 208 млрд дол. на тлі нових тарифів президента США Дональда Трампа, які спричинили хаос на світових ринках.

Як пише Bloomberg, падіння стало четвертим найбільшим одноденним спадом за 13 років та найбільшим із часів піку пандемії Covid-19.

Більше ніж половина осіб із цього списку зазнали втрат, у середньому на 3,3%. Найбільше постраждали американські мільярдери Марк Цукерберг (Meta) та Джефф Безос (Аmazon).

Водночас найбагатша людина Мексики Карлос Слім, уникнув удару завдяки виключенню Мексики з тарифного списку Білого дому.

Також Близький Схід став єдиним регіоном, де мільярдери з індексу Bloomberg отримали чисті прибутки.