Новые пошлины Трампа затронули безлюдные острова, принадлежащие Австралии

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Ракурс

Нові мита президента США Дональда Трампа торкнулися безлюдних островів Герд і Макдональд, які належать Австралії.

Однак це не єдині зовнішні території Австралії, які очільник Білого дому обклав новими митами. На ситуацію з митами щодо невеликих, а іноді й безлюдних островів, вже відреагував прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, пише The Guardian.

Острів Норфолк має 29% мито. Я не зовсім впевнений, що острів Норфолк є торговим конкурентом гігантської економіки Сполучених Штатів, але це лише показує та ілюструє той факт, що ніде на Землі від цього не можна бути застрахованим, — зазначив Албанезе.

Що стосується безлюдних островів Герд та Макдональд, то показники експорту та введені мита дивують ще більше. На цих територій є рибний промисел, але немає будівель чи житла людей.

Згідно з експортними даними Світового банку, у 2022 році США імпортували з островів Герд і Макдональд товарів на 1,4 млн доларів США. При чому майже весь імпорт припав на «машини та електрообладнання». Не одразу було зрозуміло, що це за товари.

За п’ять років до цього імпорт з цих двох островів становив від 15 тисяч доларів США до 325 тисяч доларів США на рік.

Видання звернулося за коментарями до Білого дому, Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії та Австралійського антарктичного відділу.

Безлюдні острови поблизу Антарктиди, населені пінгвінами, також потрапили під запроваджені Трампом мита, пише Guardian.

Острови Херд і Макдональд є «зовнішніми територіями» Австралії. Вони повністю безлюдні, а востаннє люди відвідували їх майже 10 років тому.

Попри це, острови вказані окремо в тарифному списку для Австралії, яка матиме 10% мита на свої товари. Тарифи викликають здивування, бо на території островів є рибний промисел, але жодних будівель чи людського житла немає.