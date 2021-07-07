День родини відзначають 8 липня

https://racurs.ua/ua/n157123-8-lypnya-vidznachaut-den-rodyny.html

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8 липня в Україні щороку відзначають День родини.

Це відносно молоде свято, запроваджене у 2011 році указом тодішнього президента України Віктора Януковича.

Родина — це найрідніші, найближчі люди, які допомагають у складних ситуаціях, дарують тепло. Члени родини пов’язані між собою не тільки спільністю побуту, але й взаємною моральною відповідальністю. Для дітей родина — це своєрідне середовище, в якому у дитини складаються умови психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку.

Також 8 липня відзначають День бодіарту — живопису на оголеному або майже оголеному живому людському тілі.

За словами засновник і промоутер цього свята нью-йоркського художника Енді Голуба, мистецтво бодіарту — це тривимірний витвір мистецтва, форма самовираження і прийняття тіла, яку неможливо зафіксувати на двомірному полотні. На відміну від кам’яної статуї, бодіарт створює унікальну, живу і рухому картину, яка не може бути виражена в камені.

Православна церква цього дня відзначає День Петра і Февронії — подружжя чудотворців, які жили у XII ст. Вони вважаються покровителями родинного вогнища і зберігачами подружнього кохання. Це православне свято аналогічне католицькому Дню Святого Валентина.

Народні прикмети: