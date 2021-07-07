В Польше упал вертолет с украинцами, фото: RMF24

https://racurs.ua/n157125-vertolet-s-ukraincami-upal-v-polshe-obnarodovano-video-incidenta.html

Ракурс

В Польше упал вертолет, на борту которого находились три человека — все украинцы.

Инцидент произошел вчера, 6 июля, утром. Об этом сообщает издание RMF24.

Частный вертолет упал в озеро Талты Варминско-Мазурского воеводства, расположенного на северо-востоке страны.

В результате в больницы попали три человека:

мать и ее 17-летняя дочь — гражданки Украины;

пилот вертолета — украинец с польским гражданством.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

По словам очевидцев, проблемы с двигателем у вертолета начались вскоре после старта. После падения он полностью затонул, а пострадавших спасли местные жители на моторной лодке.

Прокуратура в настоящее время устанавливает обстоятельства этого инцидента. Из-за состояния здоровья пострадавших пока еще не допросили.

Поздно вечером 6 июля вертолет достали из озера — он находился на глубине 13 м.

Напомним, в январе в Киевской области разбился гражданский вертолет.

Источник: RMF24