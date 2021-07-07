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В Польше упал вертолет с украинцами, фото: RMF24
Вертолет с украинцами упал в Польше — обнародовано видео инцидентаhttps://racurs.ua/n157125-vertolet-s-ukraincami-upal-v-polshe-obnarodovano-video-incidenta.htmlРакурс
В Польше упал вертолет, на борту которого находились три человека — все украинцы.
Инцидент произошел вчера, 6 июля, утром. Об этом сообщает издание RMF24.
Частный вертолет упал в озеро Талты Варминско-Мазурского воеводства, расположенного на северо-востоке страны.
В результате в больницы попали три человека:
- мать и ее 17-летняя дочь — гражданки Украины;
- пилот вертолета — украинец с польским гражданством.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.
По словам очевидцев, проблемы с двигателем у вертолета начались вскоре после старта. После падения он полностью затонул, а пострадавших спасли местные жители на моторной лодке.
Прокуратура в настоящее время устанавливает обстоятельства этого инцидента. Из-за состояния здоровья пострадавших пока еще не допросили.
Поздно вечером 6 июля вертолет достали из озера — он находился на глубине 13 м.
Напомним, в январе в Киевской области разбился гражданский вертолет.
Источник: RMF24
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