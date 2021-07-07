В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n157126-500-tys-vakcin-ot-koronavirusa-daniya-peredast-ukraine.html

Ракурс

Дания передаст Украине 500 тыс. вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИДа) Украины.

Отмечается, что сегодня, 7 июля, глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим датским коллегой Йеппе Кофод в Вильнюсе, где происходит 4-я Конференция по вопросам реформ в Украине.

Дмитрий Кулеба поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, — отмечается в сообщении пресс-службы МИДа.

Также 200 тыс. вакцин Украина получает от Эстонии. Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Твиттере по результатам встречи с министром иностранных дел Эстонии Евой-Марией Лийметс.

Благодарен Эстонии за выделение 200 тыс. вакцин от COVID-19, поддержку наших европейских преобразований и интеграции в ЕС, — отметил Кулеба.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что уже треть украинцев имеют антитела к коронавирусу.