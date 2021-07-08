В’їзд до Києва обмежили — коли поновлять рух

Обмеження. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157136-v-yizd-do-kyieva-obmejyly-koly-ponovlyat-ruh.html

Ракурс

В’їзд до Києва обмежили через спеку, яка повернулася до столиці після тривалих дощів. Сьогодні, 8 липня, з 11.00 в’їзд фур вагою понад 24 тонни й із навантаженням на вісь понад 7 тонн, тимчасово припинять.

Обмеження діятимуть на всіх під’їздах до Києва та триватимуть орієнтовно до 19.00. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Синоптики прогнозують, що з 8 по 16 липня в країні буде вкрай жарко — від +29°C до +35°C, натомість опади не очікують. Невеликий «перепочинок» вірогідний хіба що 12−13 липня, у ці дні ймовірні дощі та грози, інші дні будуть переважно сухими і спекотними.

Піку спеки Україна досягне 15−17 липня. Особливо спекотно буде на сході, півночі, у центрі. Трохи — на пару градусів нижче — температура очікується на заході та морському узбережжі. Київ знемагатиме від спеки +30−35°C у наступні десять днів, а найближчі опади вірогідні хіба що 13-го і 16−17-го липня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 8 липня буде без опадів у більшості регіонів. Лише на Одещині та в Криму подекуди можливі невеликі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме +14…+19°, вдень — +27…+32° (на Закарпатті — до +34°).