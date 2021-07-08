Так не працює – в НАТО пояснили Зеленському, що на обіцянках в Альянс не заїхати, скріншот відео

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Інтеграція України в НАТО обговорювалася на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.

Cпеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай дискутував з цього приводу із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє НВ.

Український лідер попросив в Альянсу надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона. Після виконання цього переліку, на думку Зеленського, Київ зможе перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

Це мають бути узгоджені НАТО критерії або маркери, за якими надалі оцінюватиметься успішність реформ в Україні та її готовність до членства, — сказав президент.

Аппатурай заявив, що для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) недостатньо проведення необхідних реформ, оскільки це також політичне рішення країн-членів. Представник НАТО повідомив, що переліку конкретних реформ, які повинна запровадити українська сторона для вступу в Альянс, немає.

Скажу прямо: це так не працює. Важливі не лише технічні вимоги, а й політичні рішення. І тут немає прямого причинно-наслідкового зв’язку між технічними критеріями і військовою готовністю. Але, звісно, без практичного виконання реформ не може бути й політичного рішення. Тому виконання самого лише переліку умов недостатньо, — зазначив Аппатурай.

На його думку, Україна має продовжувати реформи для вступу, адже надання ПДЧ та прийом до НАТО — це не лише технічні питання, а й політична воля.

Представник Альянсу зауважив, що до розширення мають бути готові не лише в Україні, а й у самому НАТО.

Нагадаємо, що у Вільнюсі 7 липня Зеленський заявив, що Україна проводить реформи швидше, «ніж будь-яка країна Європи» або більшість із них.

Джерело: НВ