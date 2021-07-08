В НАТО объяснили Зеленскому, что на обещаниях в Альянс не заехать

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Интеграция Украины в НАТО обсуждалась на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай дискутировал по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает НВ.

Украинский лидер попросил у Альянса предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона. После выполнения этого перечня, по мнению Зеленского, Киев сможет перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

Это должны быть согласованные НАТО критерии или маркеры, согласно которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству, — сказал президент.

Аппатурай заявил, что для получения Плана действий по членству (ПДЧ) недостаточно проведения необходимых реформ, поскольку это также политическое решение стран-членов. Представитель НАТО сообщил, что перечня конкретных реформ, которые должна ввести украинская сторона для вступления в Альянс, нет.

Скажу прямо: это так не работает. Важны не только технические требования, но и политические решения. И здесь нет прямой причинно-следственной связи между техническим критериям и военной готовностью. Но, конечно, без практического выполнения реформ не может быть и политического решения. Поэтому выполнение одного только перечня условий недостаточно, — отметил Аппатурай.

По его мнению, Украина должна продолжать реформы для вступления, ведь предоставление ПДЧ и прием в НАТО — это не только технические вопросы, но и политическая воля.

Представитель Альянса заметил, что к расширению должны быть готовы не только в Украине, но и в самом НАТО.

Напомним, что в Вильнюсе 7 июля Зеленский заявил, что Украина проводит реформы быстрее, «чем любая страна Европы» или большинство из них.

Источник: НВ