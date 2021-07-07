Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n157121-ukraina-provodit-reformy-bystree-chem-kto-libo-v-evrope-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что Украина сегодня проводит реформы быстрее и в большем объеме, чем любая страна Европы.

Об этом он заявил во время брифинга в Литве, где находится с визитом, отвечая на вопрос о требовании ЕС и НАТО относительно более тщательного проведения реформ для повышения шансов на включение Украины в состав этих альянсов, сообщает издание «Лига.нет».

Если посмотреть, в какой ситуации Украина проводит реформы (сроки, «климат», война), то, я считаю, мы сегодня самые быстрые в Европе, — заявил Зеленский.

Мы очень быстрые и минимально бюрократические, мы понимаем, какова цена этого времени для нас. Время у нас измеряется людьми (имеет в виду потери на фронте, — ред.)", — добавил он.

По словам Зеленского, он не знает, «кто еще так быстро проводит земельную реформу». Он также заявил, что основные реформистские законопроекты уже рассмотрены парламентом или проходят рассмотрение.

Зеленский считает, что промедление с перспективой членства Украины в Евросоюзе и НАТО «частично» связано с темпом и эффективностью реформ, но «прежде всего это вопрос геополитики».

Напомним, на пресс-конференции в столице Литвы Вильнюсе Зеленский сегодня, 7 июля, рассказал о приоритетах украинской дипломатии.

Источник: «Лига.нет»