Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n157121-ukrayina-provodyt-reformy-shvydshe-nij-bud-hto-v-ievropi-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що Україна сьогодні проводить реформи швидше і в більшому обсязі, ніж будь-яка країна Європи.

Про це він заявив під час брифінгу у Литві, де перебуває з візитом, відповідаючи на питання про вимогу ЄС і НАТО до більш старанного проведення реформ для підвищення шансів на включення України до складу цих альянсів, повідомляє видання «Ліга.нет».

Якщо подивитися, в якій ситуації Україна проводить реформи (терміни, «клімат», війна), то, я вважаю, ми сьогодні найшвидші в Європі, — заявив Зеленський.

Ми дуже швидкі і мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна цього часу для нас. Час у нас вимірюється людьми (має на увазі втрати на фронті, — ред.)", — додав він.

За словами Зеленського, він не знає, «хто ще так швидко проводить земельну реформу». Він також заявив, що основні реформістські законопроекти вже розглянуті парламентом або проходять розгляд.

Зеленський вважає, що зволікання з перспективою членства України в Євросоюзі та НАТО «частково» пов’язані з темпом і ефективністю реформ, але «насамперед це питання геополітики».

Нагадаємо, на прес-конференції у столиці Литви Вільнюсі Зеленський сьогодні, 7 липня, розповів про пріоритети української дипломатії.

Джерело: «Ліга.нет»