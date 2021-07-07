Американські учені розгадали таємницю космічних променів

https://racurs.ua/ua/n157120-taiemnycu-kosmichnyh-promeniv-rozkryly-amerykanski-ucheni-infografika.html

Ракурс

Учені з Південно-Західного дослідного інституту (штат Техас, США) знайшли пояснення однієї з таємниць галактичних космічних променів (ГКЛ) — присутності у них енергійних важких елементів.

Про це повідомляє прес-служба вишу.

ГКЛ складаються енергійних частинок, які швидко рухаються. Здебільшого це іони водню, які називаються протонами — найлегші і найпоширеніші елементи у Всесвіті. Проте в КГЛ є частка і більш важких елементів, щодо причин цього явища вчені давно сперечаються.

ГКЛ утворюються в результаті вибуху помираючої зірки — наднової, яка створює масивні ударні хвилі, котрі поширюються навколишнім простором, прискорюючи іони на своєму шляху до дуже високих енергій.

Проте вважається, що важкі іони нечутливі до такої ударної хвилі, оскільки їх менше, а енергія удару переважно поглинається протонами.

Уявіть, що ви стоїте на пляжі, коли хвилі рухають пісок під ногами, поки ви залишаєтесь на місці, — зазначають дослідники.

Проте цей класичний погляд на те, як важкі іони поводяться в умовах удару, не завжди є тим, що ми спостерігали в знімках навколоземного космічного середовища, зроблених з високою роздільною здатністю, — наголошують учені.

У своєму дослідженні учені опиралися на результати спостереження за навколоземним простором. Річ у тім, що тут також спостерігаються подібні явища — магнітне поле Сонця переноситься через міжпланетний простір потоком сонячного вітру, якому перешкоджає і відхиляє його магнітосфера Землі, «захисний купол» навколо нашої планети.

Ця область взаємодії називається «носовим ударом» через її зігнуту форму, яку можна порівняти з носовими хвилями, що виникають при русі човна по воді. Хоча ця ударна хвиля формується в набагато менших масштабах, ніж ударна хвиля наднової, проте умови тут нагадують умови вибуху наднових.

Ми виявили, що ці посилені поля значно змінюють траєкторію руху важких іонів, перенаправляючи їх в зону прискорення удару, — зазначають дослідники.

Учені вже виявили прямі докази цього процесу в альфа-частинках, іонах гелію, які в чотири рази масивніші за протони і мають подвійний заряд.

Те, наскільки важкі іони отримують енергію та прискорюються, важливо, оскільки вони впливають на перерозподіл маси по всьому Всесвіті та мають важливе значення для утворення ще важчих та складніших з хімічного боку елементів. Вони також впливають на те, як ми сприймаємо астрофізичні структури, — зазначається прес-сдужба вишу.

Нагадаємо, учені встановили, що космічні промені могли сформувати життя на Землі.