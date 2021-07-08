В ночь на 8 июля в порту Дубая раздался сильный взрыв, фото: Al Arabiya

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Ракурс

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в ночь на сегодня, 8 июля, прогремел мощный взрыв в порту.

В заявлении местных властей отмечается, что взрыв произошел на одном из судов, где размещался контейнер с легковоспламеняющимися материалами. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Другой причины не было, — подчеркивается в заявлении.

Всего на борту корабля было 30 таких контейнеров.

Отмечается, что пожарным удалось довольно быстро взять ситуацию под контроль. Экипаж судна (ориентировочно 14 человек), где произошло возгорание, вовремя эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

В полиции Дубая подчеркнули, что на этом корабле нет радиоактивных материалов. По предварительным оценкам, к взрыву могли привести жара или трение.

На видео, снятом очевидцами, можно увидеть большой огненный шар, который поднялся над местом взрыва. По словам свидетелей инцидента, ударная волна от взрыва ощущалась даже на расстоянии 15 км от порта.

Напомним, в августе 2020 году в порту в Ливане прогремел мощнейший взрыв.

Источник: Al Arabiya