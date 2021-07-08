Корабль ВМС США. Фото: Vessel Finder

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Ракурс

Корабль США USNS Yuma выдвинулся в направлении Черного моря для сотрудничества с союзниками и партнерами из НАТО в рамках военных учений.

Это транспортно-десантное судно может взять на борт 300 пехотинцев и 550 тонн танков и боевой техники. Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.

SNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, — говорится в сообщении.

Известно, что корабль является экспедиционным быстроходным транспортом класса Spearhead. Его длина достигает 103 метров, а ширина — и 28,5 метра. Осадка составляет почти четыре метра, что позволяет действовать на мелководье.

Борт оснащен четырьмя чрезвычайно мощными дизельными двигателями — они способны разгонять скорость до 86 тыс. лошадиных сил, что позволяет кораблю двигаться со скоростью до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение — 2 тыс. 400 тонн. На борту корабля есть вертолетная площадка.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черное море вошел французский разведывательно-водолазный корабль A645 Alize в ночь на 17 июня. Этот корабль уже заходил в Черное море сразу после оккупации Крыма.