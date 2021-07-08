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Ракурс
Корабель ВМС США. Фото: Vessel Finder

Десантний корабель США прямує до Чорного моря (ФОТО)

8 лип 2021, 10:07
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Корабель США USNS Yuma прямує в напрямку до Чорного моря для співпраці із союзниками та партнерами із НАТО в межах військових навчань.

Цей транспортно-десантний засіб може взяти на борт 300 піхотинців і 550 тонн танків і бойової техніки. Про це повідомляє Шостий флот ВМС США у Twitter.

SNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит у північному напрямку до Чорного моря, щоби працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО, — йдеться в дописі.

Відомо, що корабель є експедиційним швидкохідним транспортом класу Spearhead. Його довжина сягає 103 метрів, а ширина — і 28,5 метра. Осадка складає майже чотири метри, що дозволяє діяти на мілководді.

Корабель ВМС США. Фото: Vessel Finder

Борт має чотири надзвичайно потужні дизельні двигуни — вони здатні розганяти швидкість до 86 тис. кінських сил, що дозволяє кораблю рухатися зі швидкістю до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність — 2 тис. 400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.

Корабель ВМС США. Фото: Vessel Finder

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Чорне море увійшов французький розвідувально-водолазний корабель A645 Alize у ніч на 17 червня. Цей корабель уже заходив у Чорне море одразу після окупації Криму.

Джерело: Ракурс


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