В ніч на 8 липня у порту Дубаї пролунав сильний вибух, фото: Al Arabiya

https://racurs.ua/ua/n157134-potujnyy-vybuh-prolunav-u-portu-dubayi-nazvano-prychynu-video.html

Ракурс

У Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) в ніч на сьогодні, 8 липня, пролунав потужний вибух у порту.

У заяві місцевої влади зазначається, що вибух стався на одному із суден, де розміщувався контейнер із легкозаймистими матеріалами. Про це повідомляє видання Al Arabiya.

Іншої причини не було, — наголошується в заяві.

Загалом на борту корабля було 30 таких контейнерів.

Зазначається, що пожежникам вдалося досить швидко взяти ситуацію під контроль. Екіпаж судна (орієнтовно 14 осіб), де сталося займання, вчасно евакуювали, жертв та постраждалих немає.

У поліції Дубаї наголосили, що на цьому кораблі немає радіоактивних матеріалів. За попередніми оцінками, до вибуху могли призвести спека або тертя.

На відео, знятому очевидцями, можна побачити велику вогняну кулю, яка здійнялася над місцем вибуху. За словами свідків інциденту, ударна хвиля від вибуху відчувалася навіть на відстані 15 км від порту.

Нагадаємо, у серпні 2020 року в порту у Лівані пролунав надзвичайно потужний вибух.

Джерело: Al Arabiya