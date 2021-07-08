Въезд в Киев ограничили — когда возобновят движение

Ограничение. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157136-vezd-v-kiev-ogranichili-kogda-vozobnovyat-dvijenie.html

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Въезд в Киев ограничили из-за жары, которая вернулась в столицу после длительных дождей. Сегодня, 8 июля, с 11.00 въезд для фур весом свыше 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн, временно ограничат.

Ограничения будут действовать на всех подъездах к Киеву и продлятся ориентировочно до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Синоптики прогнозируют, что с 8 по 16 июля в стране будет очень жарко — от +29°C до +35°C, в то же время осадки не ожидаются. Небольшая «передышка» возможна разве что 12−13 июля, в эти дни вероятны дожди и грозы, остальные дни будут преимущественно сухими и жаркими.

Своего пика жара в Украине достигнет 15−17 июля. Особенно жарко будет на востоке, севере, в центре. Незначительно — на пару градусов ниже — температура ожидается на западе и на морском побережье. Киев будет изнывать от жары +30−35°C в последующие десять дней, а ближайшие осадки вероятны разве что 13-го и 16−17-го июля.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 8 июля будет без осадков в большинстве регионов. Лишь на Одесщине и в Крыму местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +14…+19 °, днем — +27… +32° (на Закарпатье — до +34°).