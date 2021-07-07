В большинстве регионов Украины 8 июля осадки не ожидаются

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Ракурс

Погода в Украине 8 июля будет без осадков в большинстве регионов. Лишь на Одесщине и в Крыму местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью составит +14…+19°, днем — +27…+32° (на Закарпатье — до +34 °). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 июля будет сухой и жаркой, переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +17…+19°, днем — +30…+32°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове предусматривает переменную облачность без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +16…+18°, днем — поднимутся до +29…+31°. Ветер юго-восточный, ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается с осадками в течение суток, возможны грозы. Термометры ночью покажут +17…+19°, днем — +29…+31°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +16…+18°, днем — +29…+31°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +15…+17° ночью и +28…+30° днем. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 8 июля будет без осадков днем и ночью, переменная облачность. Ожидается температура воздуха +16…+18° ночью и +31…+33° днем. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.