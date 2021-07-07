Самый высокий в мире песчаный замок появился в Дании

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Ракурс

Самый высокий в мире замок из песка построила в Дании группа из 30 скульпторов. Высота замка составляет 21,16 м, что на три с половиной метра выше предыдущего рекорда — в 2019 году в Германии появился замок высотой 17,66 м.

Об этом сообщает Euronews.

Замок построен в форме треугольника для того, чтобы его конструкция не рухнула. Также скульпторы добавили специальный клей, чтобы замок лучше держался.

Всего для реализации проекта было завезено 1 тыс. 860 тонн песка. Украшенный узорами замок вскоре внесут в книгу рекордов Гиннеса.