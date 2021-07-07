Найвищий у світі піщаний замок з’явився в Данії — фото і відео — новини світу

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Ракурс

Найвищий у світі замок із піску збудувала у Данії група з 30 скульпторів. Висота замку становить 21 м 16 см, що на три з половиною метри вище за попередній рекорд — у 2019 році у Німеччині з’явився замок висотою 17 м 66 см.

Про це повідомляє Euronews.

Замок зведений у формі трикутника задля того, щоб його конструкція не завалилася. Також скульптори додали спеціальний клей, щоб замок краще тримався.

Всього для реалізації проекту було завезено 1 тис. 860 тонн піску. Прикрашений візерунками замок незабаром внесуть до книги рекордів Гіннеса.