Голосіївський стрілець захищав продане за борги житло – деталі розстрілу (ВІДЕО)

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Ракурс

Стрілянина в елітному житловому комплексі у столичному Голосієвському районі пов’язана із майновим конфліктом.

Чоловік, який відкрив вогонь через двері у бік поліції та цивільних, забарикадувався у квартирі вже давно.

Як розповів журналіст Єгор Чичеринда, який раніше писав про цей майновий конфлікт, спірну квартиру продали на електронних торгах за борги ще більше року тому.

Попередній власник (його звати Іваном Мартинюком) вважав це незаконним, оскільки з жовтня 2019 року в житлі зареєстрували його неповнолітню племінницю і сестру.

Відтоді власник зачинився в квартирі і не довго не залишав її, аби відстояти право власності. Оскільки двері забарикадували, їжу чоловіку передавали друзі на 14 поверх мотузками і дронами.

Адвокат Івана каже, що рішення про передачу квартири було заочним, а в перегляді суд відмовив. Апеляційна скарга була в процесі розгляду, планувалося, що її розглянуть восени.

Новий власник про прописану в квартирі дитину знав, але оскільки в ній ніколи не було ремонту, то це, на його думку, свідчило про фіктивність реєстрації дитини. При цьому новий власник стверджує, що намагався вирішити суперечку мирно, але Іван передумав і сьогодні настала кривава розв’язка цієї історії.

Чичеринда зазначає, що співробітники поліції прийшли відкривати квартиру з новими власниками, хоча це не входить в повноваження силовиків.

Затриманого стрільця звати Іван Мартинюк. Рік тому виглядав як абсолютно адекватний чоловік. Наразі відомо, що судові тяганини щодо вказаного майна тривають в першій інстанції. Справа про визнання торгів недійсними призначена на жовтень. Справа про усунення перешкод призначена на 20 вересня. Враховуючи, що остаточних рішень немає, то попахує рейдерством. Питання в тому, що з новими власниками робили представники поліції, — написав Чичеринда.

Нагадаємо, що старий власник квартири відкрив вогонь із зареєстрованої мисливської рушниці, поранив поліцейського і одного з нових власників або їх представників. Спецпризначенці затримали стрілка.