Американець 10 років приховував виграш 55 млн дол. в лотерею

https://racurs.ua/ua/n157112-amerykanec-10-rokiv-pryhovuvav-vygrash-55-mln-dol-v-lotereu.html

Ракурс

Лотерея принесла 55 млн дол. мешканцю Каліфорнії, який через десять років зізнався про виграш в анонімному листі редактору і оглядачеві відділу особистих фінансів в MarketWatch Квентіну Фоттреллу. Впродовж усього цього часу 67-річний американець нікому про це не розповідав.

Мільйонер запитав у аналітика, чи правильно він вчинив, не повідомивши нікому про свій виграш. У листі він вказав, що його батьки вже померли, а з сестрою він не підтримує родинні зв’язки. За його словами, сестра могла б зажадати пожертвувати половину грошей церкві. Тому автор листа не хотів ділитися з нею виграшем. Він також не став віддавати гроші благодійним організаціям і не поділився новиною про виграш з друзями і знайомими, побоюючись, що ті почнуть просити в борг.

Я витрачаю не так вже й багато. Своїх дітей у мене немає, а батьки померли. Сестрі я теж нічого не даю, бо вона і її чоловік мені не подобаються, і я з нею не розмовляю більше десяти років, — зазначив чоловік.

Для себе мільйонер купив автомобіль і будинок, а родичам сказав, що орендує житло.

Редактор видання відповів, що гроші не змінюють людину, але оточуючі починають сприймати знайомого, котрий розбагатів, інакше: вони проектують на нього власні потреби, образи і невпевненість, вимагаючи розділити з ними гроші. Водночас кожен має повне право жити так, як йому хочеться.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії чоловік, який виграв у лотерею 11 млн фунтів стерлінгів, спробував заховати їх від дружини і втратив половину грошей — він перевів їх на рахунок своєї матері, яка хотіла вивести гроші в Пакистан.