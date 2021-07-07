Американец 10 лет держал в тайне выигрыш 55 млн долл. в лотерею

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Ракурс

Лотерея принесла 55 млн долл. жителю Калифорнии, который спустя десять лет признался о выигрыше в анонимном письме редактору и обозревателю отдела личных финансов в MarketWatch Квентину Фоттреллу. Все это время 67-летний американец никому об этом не рассказывал.

Миллионер спросил у аналитика, правильно ли он поступил, не сказав никому о своем выигрыше. В письме он указал, что его родители уже умерли, а с сестрой он не поддерживает контакты. По его словам, сестра могла бы потребовать пожертвовать половину денег церкви. Поэтому автор письма не хотел делиться с ней выигрышем. Он также не стал отдавать деньги благотворительным организациям и не поделился новостью о выигрыше с друзьями и знакомыми, опасаясь, что те начнут просить в долг.

Я трачу не так уж много. Своих детей у меня нет, а родители умерли. Сестре я тоже ничего не даю, потому что она и ее муж мне не нравятся, и я с ней не разговариваю больше десяти лет, — отметил мужчина.

Для себя миллионер купил автомобиль и дом, а родственникам сказал, что арендует жилье.

Редактор издания ответил, что деньги не меняют человека, но окружающие начинают воспринимать разбогатевшего знакомого иначе: они проецируют на него собственные потребности, обиды и неуверенность, требуя разделить с ними деньги. В свою очередь, каждый имеет полное право жить так, как ему хочется.

Напомним, ранее в Великобритании мужчина, выигравший в лотерею 11 млн фунтов стерлингов, попытался спрятать их от жены и лишился половины денег — он перевел их на счет своей матери, которая хотела вывести деньги в Пакистан.