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В Украине усовершенствуют кассовые аппараты, фото: «Дебет-Кредит»

В фискальных чеках появится больше информации — детали

7 июл 2021, 15:52
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Производителей регистраторов расчетных операций (РРО) обязали до 1 августа 2021 года доработать аппараты, которые не стоят на учете в органах Государственной налоговой службы.

Дело в том, что приказами Министерства финансов Украины от 18 июня 2020 года № 306 и от 18 июня 2021 года № 329 были внесены изменения в Положение о форме и содержании расчетных документов.

С августа 2021 года все фискальные чеки должны содержать информацию о:

  • наименовании субъекта хозяйствования;
  • округлении суммы к оплате;
  • обозначении валюты операции;
  • наименовании платежной системы;
  • цифровом значении штрихкода товара;
  • QR-коде.

Кроме того, с 1 октября 2021 года в фискальных чеках также должна будет отображаться информация о штрихкоде марки акцизного налога на алкогольные напитки.

Указанные изменения коснуться только фискальных чеков за проданные товары или предоставленные услуги.

Источник: Ракурс


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