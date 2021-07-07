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В Украине усовершенствуют кассовые аппараты, фото: «Дебет-Кредит»
В фискальных чеках появится больше информации — деталиhttps://racurs.ua/n157111-v-fiskalnyh-chekah-poyavitsya-bolshe-informacii-detali.htmlРакурс
Производителей регистраторов расчетных операций (РРО) обязали до 1 августа 2021 года доработать аппараты, которые не стоят на учете в органах Государственной налоговой службы.
Дело в том, что приказами Министерства финансов Украины от 18 июня 2020 года № 306 и от 18 июня 2021 года № 329 были внесены изменения в Положение о форме и содержании расчетных документов.
С августа 2021 года все фискальные чеки должны содержать информацию о:
- наименовании субъекта хозяйствования;
- округлении суммы к оплате;
- обозначении валюты операции;
- наименовании платежной системы;
- цифровом значении штрихкода товара;
- QR-коде.
Кроме того, с 1 октября 2021 года в фискальных чеках также должна будет отображаться информация о штрихкоде марки акцизного налога на алкогольные напитки.
Указанные изменения коснуться только фискальных чеков за проданные товары или предоставленные услуги.
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