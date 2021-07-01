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Ракурс
Гарантию и чек на бытовую технику оцифруют – закон

Гарантию и чек на бытовую технику оцифруют — закон

1 июл 2021, 12:50
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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 4185, который вводит электронные гарантийные талоны на технику в Украине.


За такое решение проголосовали 335 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Законопроект предусматривает:

  • возможность предоставлять эксплуатационные документы в технически сложных бытовых товаров, гарантийные талоны в электронном варианте, а не бумажном;
  • возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
  • в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5305 относительно «усовершенствования» правовых основ деятельности Государственного бюро расследований.

Источник: Ракурс


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