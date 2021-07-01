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Гарантію та чек на побутову техніку оцифрують — закон
Гарантію та чек на побутову техніку оцифрують — законhttps://racurs.ua/ua/n156838-garantiu-ta-chek-na-pobutovu-tehniku-ocyfruut-zakon.htmlРакурс
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект № 4185, який запроваджує електронні гарантійні талони на техніку в Україні.
За таке рішення проголосували 335 народних депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
Законопроект передбачає:
- можливість надавати експлуатаційні документи до технічно складних побутових товарів, гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому;
- можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;
- у разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті.
Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 5305 щодо «удосконалення» правових засад діяльності Державного бюро розслідувань.
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