Блокувати Керченську протоку росіяни зможуть за помахом руки Путіна

Керченська протока. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156837-blokuvaty-kerchensku-protoku-rosiyany-zmojut-za-pomahom-ruky-putina.html

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Керченська протока в Криму блокуватиметься згідно із забаганками президента Росії Володимира Путіна.

Лідер країни-агресора офіційно дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку. Відповідний указ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації.

Путін дав вказівку блокувати території та акваторії об'єктів, що охороняються, для припинення спроб «незаконного проникнення». «Законність» проникнення судів, зокрема, оцінюватимуть у Кремлі. У пояснювальній записці зазначено, що Росгвардія охороняє акваторію Керченської протоки, міст через неї та акваторію російського енергомоста з Кримом.

Документ вносить зміни до Закону «Про війська Національної гвардії Росії». Тепер під час охорони цих територій військові можуть проводити оточення у випадку спроби «незаконного перетину і проникнення» в акваторію й у випадку спроби залишити її.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові Великої Британії заявили, що британський есмінець Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права й по ньому не здійснювали постріли чи бомбометання. Натомість начальник Генштабу РФ заявив про право Москви на відповідь ядерною зброєю.