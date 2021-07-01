У Раді назвали трьох найвпливовіших нардепів. Фото: Чесно

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У Верховній Раді найвпливовішими нардепами серед ініціаторів законів стало тріо із фракції «Слуги народу». Йдеться про голів комітетів Галину Третьякову та Андрія Клочка, а також очільника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

З цими депутатами найкраще співпрацювати, якщо мова йде про протягування законопроектів. У них найбільше контактів і впливу серед усіх народних депутатів. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Окрім того, в Раді найчастіше між собою співпрацювали нардепи медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування — вони мають 21 спільно поданий закон.

Серед представників медкомітету найтісніші зв’язки мають «слуги» Оксана Дмитрієва, Михайло Радуцький і Максим Перебийніс, Вікторія Вагнєр і Лада Булах (20 зв’язків). Також 21 поданий разом закон мають нардепи комітету з питань місцевого управління Віталій Безгін і Олена Шуляк.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 1 липня, голосуватиме за закон про олігархів. Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував народним обранцям прийняти за основу законопроект № 5599, а альтернативні — відхилити.