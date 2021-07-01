В Раде назвали трех самых влиятельных нардепов

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В Верховной Раде самыми влиятельными нардепами среди инициаторов законов стало трио из фракции «Слуги народа». Речь идет о председателях комитетов Галине Третьяковой и Андрее Клочко, а также главе партии «Слуга народа» Александре Корниенко.

С этими депутатами лучше всего сотрудничать, если речь идет о протягивании законопроектов. В них наибольшее число контактов и влияния среди всех народных депутатов. Об этом сообщает общественное движение «Честно».

Кроме того, в Раде чаще всего между собой сотрудничали нардепы медицинского комитета и комитета по вопросам местного самоуправления — они имеют 21 совместно представленный закон.

Среди представителей медкомитета тесные связи имеют «слуги» Оксана Дмитриева, Михаил Радуцкий и Максим Перебейнос, Виктория Вагнер и Лада Булах (20 связей). Также 21 представленный вместе закон имеют нардепы комитета по вопросам местного управления Виталий Безгин и Елена Шуляк.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 1 июля, будет голосовать за закон об олигархах. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал народным избранникам принять за основу законопроект № 5599, а альтернативные — отклонить.