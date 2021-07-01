От повышения уровня моря пострадают 410 млн человек фото: DKNews

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Изменения климата приводят, в частности, к росту уровня моря. В результате 410 млн человек в прибрежных районах по всему миру подвергнутся опасности из-за повышения уровня моря к 2100 году.

Этот показатель более чем 53% превышает предыдущие оценки. Об этом свидетельствуют результаты работы Института экологических исследований NUS (Нидерланды), сообщает издание The Guardian.

Новизной данного исследования было применение учеными лидара (пульсирующего лазерного света) для проведения дистанционного зондирования прибрежных районов с целью измерения высот этих территорий.

Для многих развитых стран мира такие данные регулярно обновляются, однако для ряда регионов, которые, как ожидается, больше всего пострадают в результате повышения уровня моря, они отсутствуют из-за дороговизны процесса.

Исследования на сегодня в основном сосредоточены на определении сценариев повышения уровня моря. Данным по высотам рельефа уделялось сравнительно мало внимания — просто потому, что люди не понимали, что с этим можно что-то сделать, — отмечают исследователи.

Ожидается, что повышение уровня моря представляет наибольшую опасность для жителей тропической Азии и тропической Африки. Тропики в Северной и Южной Америке также повергнутся затоплениям, однако в этих регионах живет очень мало людей, в отличие от Азии.

Отмечается, что с 1880 года уровень моря поднялся на 20−22 см, причем треть подъема пришлась на последние 25 лет. Наибольшее увеличение наблюдалось в 2019 году, когда глобальный средний уровень океана был на 8,6 см выше уровня 1993 года,

В настоящее время в зоне риска — на территориях, расположенных на высоте до 2 м над уровнем моря, проживают 267 млн ​​человек. Однако если уровень моря к концу века поднимется на 1 м, этот показатель возрастет уже до 410 млн (при условии нулевого прироста населения).

Источник: The Guardian