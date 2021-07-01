Від підвищення рівня моря постраждають 410 млн людей, фото: DKNews

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Зміни клімату призводять, зокрема, до зростання рівня моря. В результаті 410 млн людей у прибережних районах по всьому світу піддадуться небезпеці через підвищення рівня моря до 2100 року.

Цей показник на понад 53% перевищує попередні оцінки. Про це свідчать результати роботи Інституту екологічних досліджень NUS (Нідерланди), повідомляє видання The Guardian.

Новизною цього дослідження було застосування ученими лідару (пульсуючого лазерного світла) для проведення дистанційного зондування прибережних районів задля вимірювання висот цих територій.

Для багатьох розвинених країн світу такі дані регулярно оновлюються, проте для низки регіонів, які, як очікується, найбільше постраждають в результаті підвищення рівня моря, вони відсутні через дорожнечу процесу.

Дослідження на сьогодні здебільшого зосереджені на визначенні сценаріїв підвищення рівня моря. Даним щодо висот рельєфу приділялося порівняно мало уваги — просто тому, що люди не усвідомлювали, що з цим можна щось зробити, — зазначають дослідники.

Очікується, що підняття рівня моря становить найбільшу небезпеку для жителів тропічної Азії та тропічної Африки. Тропіки в Північній і Південній Америці також зазнають затоплення, проте в цих регіонах живе дуже мало людей, на відміну від Азії.

Зазначається, що з 1880 року рівень моря піднявся на 20−22 см, причому третина підйому припала на останні 25 років. Найбільше збільшення спостерігалося у 2019 році, коли глобальний середній рівень океану був на 8,6 см вищим рівня 1993 року,

Наразі в зоні ризику — на територіях, розташованих на висоті до 2 м над рівнем моря, проживають 267 млн людей. Проте якщо рівень моря до кінця століття підніметься на 1 м, цей показник зросте вже до 410 млн (за умови нульового приросту населення).

Джерело: The Guardian