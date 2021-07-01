Путін заборонив в Росії ототожнювати Сталіна з Гітлером, фото — UApress

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Ракурс

Володимир Путін вже не вперше вирішив переписати історію воєнних подій XX століття. Цього разу російський лідер заборонив ототожнювати режим Радянського Союзу з режимом нацистської Німеччини.

Крім того, Ініційований ним закон забороняє в Росії публічно заперечувати роль «радянського народу» у розгромі нацистів.

Такі новації запроваджує ухвалений в РФ закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 років», опублікований в російських офіційних джерелах.

У ст. 6 передбачається заборона «публічного ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР з цілями, рішеннями та діями командування нацистської Німеччини в ході Другої світової війни».

Ця норма стосується публічних виступів, демонстрації творів, що містять таку інформацію, розміщення зазначеної інформації в ЗМІ та інтернеті.

В Росії відтепер заборонено й публічно заперечувати роль радянського народу у «гуманітарній місії СРСР при звільненні країн Європи».

За порушення введених заборон передбачена адмінвідповідальність, аналогічна покаранню за публічну демонстрацію нацистської символіки.

Йдеться про штраф у розмірі від 1 до 2 тис. рублів (370−750 грн) для громадян, від 1 до 4 тис. рублів для посадовців і від 10 до 50 тис. рублів для юросіб з конфіскацією предмета правопорушення. Громадян також можуть арештувати на строк до 15 діб.

Путін не вперше намагається відбілити співпрацю комуністичного керівництва СРСР з нацистами.

Раніше Держдума РФ перенесла дату завершення Другої світової війни з 2 на 3 вересня (як це було за Сталіна). У червні 2020 року Путін звинуватив Польщу в руйнуванні власної державності, хоча насправді у вересні 1939 року відбулася її окупація вермахтом і Червоною армією.

У Європі агресорами вважають і нацистську Німеччину, і більшовицький СРСР — згідно з пактом Молотова-Ріббентропа. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення і підготувати до війни армію.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що портрети російських комуністичних вождів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна розмістили в центрі окупованого Севастополя.