Путин запретил в России отождествлять Сталина с Гитлером

https://racurs.ua/n156834-putin-zapretil-v-rossii-otojdestvlyat-stalina-s-gitlerom.html

Ракурс

Владимир Путин уже не первый раз решил переписать историю военных событий XX века. На этот раз российский лидер запретил отождествлять режим Советского Союза с режимом нацистской Германии.

Кроме того, инициированный им закон запрещает в России публично отрицать роль «советского народа» в разгроме нацистов.

Такие новации вводит принятый в РФ закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», опубликованный в российских официальных источниках.

В ст. 6 предусматривается запрет «публичного отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями командования нацистской Германии в ходе Второй мировой войны».

Эта норма касается публичных выступлений, демонстрации произведений, содержащих такую ​​информацию, размещение указанной информации в СМИ и интернете.

В России отныне запрещено также публично отрицать роль советского народа в «гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

За нарушение введенных запретов предусмотрена админответственность, аналогичная наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики.

Речь идет о штрафе в размере от 1 до 2 тыс. рублей (370−750 грн) для граждан, от 1 до 4 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 до 50 тыс. рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения. Граждан также могут арестовать на срок до 15 суток.

Путин не впервые пытается отбелить сотрудничество коммунистического руководства СССР с нацистами.

Ранее Госдума РФ перенесла дату завершения Второй мировой войны с 2 на 3 сентября (как это было при Сталине). В июне 2020 года Путин обвинил Польшу в разрушении собственной государственности, хотя на самом деле в сентябре 1939 года состоялась ее оккупация вермахтом и Красной армией.

В Европе агрессорами считают и нацистскую Германию, и большевистский СССР — согласно пакту Молотова-Риббентропа. В Москве говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.

Ранее «Ракурс» сообщал, что портреты российских коммунистических вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина разместили в центре оккупированного Севастополя. Ранее «Ракурс» сообщал, что портреты российских коммунистических вождей Иосифа Сталина и Владимира Ленина разместили в центре оккупированного Севастополя.