Блокировать Керченский пролив россияне смогут по прихоти Путина

Керченский пролив. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156837-blokirovat-kerchenskiy-proliv-rossiyane-smogut-po-prihoti-putina.html

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Керченский пролив в Крыму будут блокировать по прихоти президента России Владимира Путина.

Лидер страны-агрессора официально разрешил российским военным блокировать Керченский пролив. Соответствующий указ обнародован на официальном портале правовой информации.

Путин дал указание блокировать территории и акватории объектов, охраняемых для пресечения попыток «незаконного проникновения». «Законность» проникновения судов, в частности, будут оценивать в Кремле.

В пояснительной записке указано, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мост через нее и акваторию российского энергомоста с Крымом.

Документ вносит изменения в Закон «О войсках Национальной гвардии России». Теперь во время охраны этих территорий военные могут проводить окружение в случае попытки «незаконного пересечения и проникновения» в акваторию и в случае попытки покинуть ее.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные Великобритании заявили, что британский эсминец Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и по нему не осуществляли выстрелы или бомбометания. В то же время начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы ответа ядерным оружием.