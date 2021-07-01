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Ракурс
Керченский пролив. Фото: Укринформ

Блокировать Керченский пролив россияне смогут по прихоти Путина

1 июл 2021, 12:37
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Керченский пролив в Крыму будут блокировать по прихоти президента России Владимира Путина.

Лидер страны-агрессора официально разрешил российским военным блокировать Керченский пролив. Соответствующий указ обнародован на официальном портале правовой информации.

Путин дал указание блокировать территории и акватории объектов, охраняемых для пресечения попыток «незаконного проникновения». «Законность» проникновения судов, в частности, будут оценивать в Кремле.

В пояснительной записке указано, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мост через нее и акваторию российского энергомоста с Крымом.


Документ вносит изменения в Закон «О войсках Национальной гвардии России». Теперь во время охраны этих территорий военные могут проводить окружение в случае попытки «незаконного пересечения и проникновения» в акваторию и в случае попытки покинуть ее.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные Великобритании заявили, что британский эсминец Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и по нему не осуществляли выстрелы или бомбометания. В то же время начальник Генштаба РФ заявил о праве Москвы ответа ядерным оружием.

Источник: Ракурс


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