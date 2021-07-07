Повышение квалификации адвокатов усложнила САУ

https://racurs.ua/n157110-povyshenie-kvalifikacii-advokatov-uslojnila-sau.html

Ракурс

Совет адвокатов Украины (САУ) на очередном заседании в июле 2021 года принял решения, которые изменят жизнь адвокатов.

В частности, теперь заявления о непредоставлении ответов на адвокатские запросы от адвокатов, которые не оплачивают ежегодные взносы, рассматриваться не будут.

Если же такие заявления будут подаваться в другие советы адвокатов, в которых адвокат не зарегистрирован, ему придется оплатить на счет совета адвокатов региона деньги на технические расходы (в районе 300−400 грн).

Также адвокатов теперь смогут привлечь к дисциплинарной ответственности за злоупотребление правом на адвокатские запросы. В частности, направление безосновательных запросов, которые не входят в круг защиты интересов клиента, теперь будут считаться нарушением Правил адвокатской этики.

Изменения коснулись и повышения квалификации адвокатов.

Теперь, если повышение квалификации будет организовано в виде видеоурока без прохождения тестирования в конце, за него будет начисляться только 1 бал, независимо от продолжительности видео.

Уменьшено количество зачетных балов за участие в органах адвокатского самоуправления — с 10 до 5 балов в год. 10 балов получат только члены комитетов по защите прав адвокатов.

Полезное изменение, принятое САУ, касается только адвокатов, которые не успели пройти повышение квалификации в предыдущие года. Теперь они смогут получить сертификаты о повышении квалификации, пройдя специальное тестирование.