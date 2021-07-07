Підвищення кваліфікації адвокатів ускладнила РАУ

https://racurs.ua/ua/n157110-pidvyschennya-kvalifikaciyi-advokativ-uskladnyla-rau.html

Ракурс

Рада адвокатів України (РАУ) на черговому засіданні в липні 2021 року прийняв рішення, які змінять життя адвокатів.

Зокрема, тепер заяви про ненадання відповідей на адвокатські запити від адвокатів, які не оплачують щорічні внески, не розглядатимуться.

Якщо ж такі заяви подаватимуться в інші ради адвокатів, в яких захисник не зареєстрований, йому доведеться сплатити на рахунок ради адвокатів регіону гроші на технічні витрати (в районі 300−400 грн).

Також адвокатів тепер зможуть притягнути до дисциплінарної відповідальності за зловживання правом на адвокатські запити. Зокрема, направлення безпідставних запитів, які не входять до кола захисту інтересів клієнта, тепер вважатимуться порушенням Правил адвокатської етики.

Зміни торкнулися і підвищення кваліфікації адвокатів.

Тепер, якщо підвищення кваліфікації буде організовано у виді відеоуроку без проходження тестування наприкінці, за нього нараховуватиметься лише 1 бал, незалежно від тривалості відео.

Зменшено кількість залікових балів за участь в органах адвокатського самоврядування — із 10 до 5 балів на рік. 10 балів отримають тільки члени комітетів із захисту прав адвокатів.

Корисна зміна, ухвалена РАУ, стосується адвокатів, які не встигли пройти підвищення кваліфікації впродовж попередніх років. Тепер вони зможуть отримати сертифікати про підвищення кваліфікації, пройшовши спеціальне тестування.