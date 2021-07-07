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Ракурс
В Україні вдосконалять касові апарати, фото: «Дебет-Кредит»

У фіскальних чеках з’явиться більше інформації — деталі

7 лип 2021, 15:52
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Виробників реєстраторів розрахункових операцій (РРО) зобов’язали до 1 серпня 2021 року доопрацювати апарати, які не стоять на обліку в органах Державної податкової служби.

Річ у тім, що наказами Міністерства фінансів України від 18 червня 2020 року № 306 та від 18 червня 2021 року № 329 було внесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів.

З серпня 2021 року всі фіскальні чеки повинні містити інформацію про:

  • найменування суб'єкта господарювання;
  • округлення суми до оплати;
  • позначення валюти операції;
  • найменування платіжної системи;
  • цифрове значення штрихкоду товару;
  • QR-код.

Крім того, з 1 жовтня 2021 року в фіскальних чеках також повинна буде відображатися інформація про штрихкод марки акцизного податку на алкогольні напої.

Зазначені зміни торкнутися тільки фіскальних чеків за продані товари або надані послуги.

Джерело: Ракурс


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