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В Україні вдосконалять касові апарати, фото: «Дебет-Кредит»
У фіскальних чеках з’явиться більше інформації — деталіhttps://racurs.ua/ua/n157111-u-fiskalnyh-chekah-z-yavytsya-bilshe-informaciyi-detali.htmlРакурс
Виробників реєстраторів розрахункових операцій (РРО) зобов’язали до 1 серпня 2021 року доопрацювати апарати, які не стоять на обліку в органах Державної податкової служби.
Річ у тім, що наказами Міністерства фінансів України від 18 червня 2020 року № 306 та від 18 червня 2021 року № 329 було внесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів.
З серпня 2021 року всі фіскальні чеки повинні містити інформацію про:
- найменування суб'єкта господарювання;
- округлення суми до оплати;
- позначення валюти операції;
- найменування платіжної системи;
- цифрове значення штрихкоду товару;
- QR-код.
Крім того, з 1 жовтня 2021 року в фіскальних чеках також повинна буде відображатися інформація про штрихкод марки акцизного податку на алкогольні напої.
Зазначені зміни торкнутися тільки фіскальних чеків за продані товари або надані послуги.
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