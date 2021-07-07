Голосеевский стрелок защищал проданное за долги жилье — детали расстрела

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Ракурс

Стрельба в элитном жилом комплексе в столичном Голосеевском районе связана с имущественным конфликтом.

Мужчина, открывший огонь через дверь в сторону полиции и гражданских, забаррикадировался в квартире уже давно.

Как рассказал журналист Егор Чичеринда, ранее писавший об этом имущественном конфликте, спорную квартиру продали на электронных торгах за долги еще больше года назад.

Предыдущий владелец (его зовут Иваном Мартынюком) считал это незаконным, поскольку с октября 2019 года в жилье зарегистрировали его несовершеннолетнюю племянницу и сестру.

С тех пор владелец закрылся в квартире и не оставлял ее, чтобы отстоять право собственности. Поскольку двери забаррикадировали, еду мужчине передавали друзья на 14 этаж веревками и дронами.

Адвокат Ивана говорит, что решение о передаче квартиры было заочным, а в просмотре суд отказал. Апелляционная жалоба была в процессе рассмотрения, планировалось, что ее рассмотрят осенью.

Новый владелец о прописанном в квартире ребенке знал, но поскольку в ней никогда не было ремонта, то это, по его мнению, свидетельствовало о фиктивности регистрации несовершеннолетнего. При этом новый владелец утверждает, что пытался решить спор мирно, но Иван передумал и сегодня наступила кровавая развязка этой истории.

Чичеринда отмечает, что сотрудники полиции пришли открывать квартиру с новыми владельцами, хотя это не входит в полномочия силовиков.

Задержанного стрелка зовут Иван Мартынюк. Год назад выглядел как абсолютно адекватный человек. Известно, что судебные тяжбы по поводу указанного имущества продолжаются в первой инстанции. Дело о признании торгов недействительными назначили на октябрь. Дело об устранении препятствий — на 20 сентября. Учитывая, что окончательных решений нет, то попахивает рейдерством. Вопрос в том, что с новыми владельцами делали представители полиции, — написал Чичеринда.

Напомним, что старый владелец квартиры открыл огонь из зарегистрированного охотничьего ружья ранил полицейского и одного из новых владельцев или их представителей. Спецназовцы задержали стрелка.