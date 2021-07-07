У більшості регіонів України 8 липня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n157115-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-8-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 8 липня буде без опадів в більшості регіонів. Лише на Одещині та в Криму подекуди можливі невеликі короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі становитиме +14…+19°, вдень — +27…+32° (на Закарпатті — до +34°). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 8 липня буде сухою та спекотною, мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +17…+19°, вдень — +30…+32°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові передбачає мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +16…+18°, вдень — піднімуться до +29…+31°. Вітер південно-східний, вночі 3−8 м/с, вдень 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується з опадами протягом доби, можливі грози. Термометри вночі покажуть +17…+19°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +16…+18°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові буде без опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря +15…+17° вночі та +28…+30° вдень. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 8 липня буде без опадів вдень та вночі, мінлива хмарність. Очікується температура повітря +16…+18° вночі та +31…+33° вдень. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 липня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.