Исследование вакцины. Фото: NEJM

https://racurs.ua/n157137-effektivnost-coronavac-proverili-protiv-shtammov-mutantov-infografika.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Препарат CoronaVac, который используется для вакцинации населения в центрах массовой вакцинации, заметно снижает риски смертности и проявления симптомов инфекции при условии полной иммунизации.

Также вакцина эффективна против различных мутаций коронавируса. Результаты исследования опубликовал журнал NEJM.

Его авторы использовали базу данных из 10,2 млн человек в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года. Туда вошли 218 тыс. 784 случая заболевания с 22 тыс. 866 госпитализациями, 7 тыс. 873 попаданиями в реанимацию и 4 тыс. 42 смертями.

В результате исследования оказалось, что вакцина CoronoVac в:

86,3% случаев предотвращает смерть (две дозы), 45,7% (одна доза);

90,3% случаев снижает шанс попадания в реанимацию (две дозы), 44,7% (одна доза);

87,5% случаев предотвращает госпитализацию (две дозы), 37,4% (одна доза);

65,9% случаев предотвращает появление симптомов коронавируса (две дозы), 15,5% (одна доза).

Эффективность для пожилых (от 60 лет и старше) отличалась ненамного — 66,6% в предотвращении симптомов, 85,3% — госпитализации, 89,2% — реанимации и 86,5% — смерти.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дания передаст Украине 500 тыс. вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.