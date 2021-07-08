Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n157144-vspyshki-delty-rasprostraneny-v-detsadah-i-shkolah-shtamm-snijaet-effektivnost-vakciny.html

Ракурс

Коронавирус в Украине будет бушевать уже осенью — штамм «Дельта» осложняет течение болезни и поражает новые группы населения.

В Украине официально зафиксировали лишь два случая этого штамма. Об особенностях мутации рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Есть несколько ключевых характеристик «Дельты»:

на 40% быстрее распространяется по сравнению со стандартным вирусом;

чаще поражает детское и молодое население

приводит к госпитализации пациента.

Вакцинация для детского населения от коронавируса не будет обязательной. Она устанавливается по рекомендации врача или желанию родителей. Минздрав планирует применять ее в тех случаях, когда у ребенка есть тяжелые сопутствующие заболевания.

Прививку от коронавируса с осторожностью следует делать и беременным женщинам, так как эта группа населения только в ограниченном количестве участвовала в исследованиях. Сейчас в мире нет информации о 100% безопасности вакцины для них. Женщина, которая желает вакцинироваться, может это сделать, однако врач должен донести до нее всю необходимую информацию о пользе, рисках и потенциальных осложнениях.

Если человек уже переболел коронавирусом в любой форме, то рекомендуемый срок для вакцинации составляет шесть месяцев. Это — минимальное время для восстановления функций организма для того, чтобы человек вернулся к нормальной жизни. Но если человек относится к группе риска или имеет сопутствующие заболевания, он имеет возможность вакцинироваться раньше.

Заметим, что мутировавший штамм коронавируса «Дельта» уже царит в США и Германии. В Германии доля «Дельты» на конец июня составляет 59%. Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в США доля штамма «Дельта» составляет 51,7%.