Силовики неутомимо продолжают обыски в структурах мэрии Киева

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Ракурс

Обыски на коммунальных предприятиях Киева продолжаются. В четверг, 8 июля, силовики пришли в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и в коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Обыск ведут следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что следственные действия проводятся в уголовном производстве по поводу закупки техники «Киевавтодора».

Коммунальщики предоставили все документы следователям. Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки машин для внесения жидких хлоридов, которую выполнили по процедуре официальных публичных закупок.

Силовики не впервые за последние полгода приходят с обысками на коммунальные предприятия столицы.

Государственная фискальная служба 22 июня побывала в «Киевпастрансе». Налоговики подозревают уклонение от уплаты налогов и присвоение бюджетных средств. В КГГА заявляли, что это уже четвертый раз правоохранители приходили за документами, которые были предоставлены по первому требованию.

17 июня в «Киевавтодоре» также проводили обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. В мае прокуратура отчиталась об обысках, касающихся откатов, поборов и крышевания.

Следователи ГБР побывали в КГГА и из-за якобы незаконной застройки в зоне Киево-Печерской лавры, а также пришли в «Киевтеплоэнерго».

Мэр Виталий Кличко называет обыски попыткой давления. На Банковой утверждали об отсутствии конфликта между ОП и Кличко. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, впрочем, не исключал отставки Кличко с должности главы КГГА.