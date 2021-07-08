Силовики невтомно продовжують обшуки в структурах КМДА

https://racurs.ua/ua/n157143-sylovyky-nevtomno-prodovjuut-obshuky-v-strukturah-meriyi-kyieva.html

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Обшуки на комунальних підприємствах Києва тривають. У четвер, 8 липня, силовики прийшли у Департамент транспортної інфраструктури КМДА та у комунальну корпорацію «Київавтодор».

Обшук тут проводять слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що слідчі дії проводять у кримінальному провадженні щодо закупівлі техніки «Київавтодором».

Комунальники надали всі документи слідчим. Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі машин для внесення рідких хлоридів, яку виконали за процедурою офіційних публічних закупівель.

Силовики не вперше за останні півроку приходять з обшуками на комунальні підприємства столиці.

Державна фіскальна служба 22 червня побувала у «Київпастрансі». Податківці підозрюють ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів. В КМДА заявляли, що це вже учетверте правоохоронці приходили по документи, які вже були надані на першу вимогу.

17 червня у «Київавтодорі» також проводили обшуки у справі про ухилення від сплати податків. У травні прокуратура звітувала про обшуки в Києві, що стосувалися відкатів, поборів і кришування.

Слідчі ДБР побували в КМДА і через буцімто незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а також прийшли в «Київтеплоенерго».

Мер Віталій Кличко називає обшуки спробою тиску. На Банковій стверджували про відсутність конфлікту між ОП і Кличком. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко, утім, не виключав відставки Кличка з посади глави КМДА.